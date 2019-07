La pépinière des Roses Loubert cultive plus de 2 300 variétés de rosiers

Installée aux Rosiers-sur-Loire depuis 1963, la pépinière des Roses Loubert s'est spécialisée dans les rosiers anciens et botaniques. Elle en possède plus de 2 300 variétés, une collection unique au monde. Elle vend surtout à des collectionneurs, dans toute la France, l'Europe et même jusqu'au Japon. Jérôme Chéné, le gérant de la pépinière, espère que le label "Produit en Anjou" fera revenir de la main-d'oeuvre locale.