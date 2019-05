La performance sans gènes

Tous les quatrièmes vendredis du mois à 20h, rediffusion le samedi suivant à 10h30

Cette émission vous propose d’aborder le phénomène « sport » d’un œil averti et sous l’angle de la critique. Les problématiques engendrées ou connectées au sport seront traitées. Sportissimo tente de mettre des mots sur le sport et de traiter les maux du sport. Une émission qui bouge et qui fait bouger le sport.