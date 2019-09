La permaculture ou l’école de l’équilibre

Aujourd’hui les initiatives de permaculture se développent et des études scientifiques montrent que cette approche alternative de la domination de l’homme sur la nature peut même être efficace en terme de productivité. David Legrand, 31 ans, paysagiste permaculteur et fondateur de Paysage Comestible, revient pour nous présenter plus précisément cette conception. Nous en (re)découvrons les fondamentaux et les domaines d’application y compris dans nos jardins. David nous partage aussi comment selon lui elle contribue au grandir ensemble et ce qu’elle peut apporter à chacun.



Liens

Son activité : www.paysagecomestible.fr

Sur Facebook : PaysageComestibleBlois

Sa formation : université populaire de permaculture https://permaculture-upp.org