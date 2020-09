La perte de l'emploi

Une émission animée cette semaine par le CREPI Touraine,

Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion,

basé à Saint-Avertin, une association qui joue le rôle de passerelle entre les chercheurs d’emploi et les entreprises du territoire…

On le sait, la crise que nous connaissons actuellement, a des conséquences sur l'économie et donc l'emploi. De nombreuses personnes se retrouvent au chômage, sans avoir été préparées à cette perspective. La perte d'emploi est parfois brutale. Comment réagir ? Que faire pour rebondir et retrouver un emploi ?