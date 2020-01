La petite Boussole : le city guide de Saint-Etienne

Guillaume Jouve et Julian Seguin animent depuis 5 ans La Petite Boussole, le guide annuel de la vie stéphanoise !

Près de 300 commerces, des cartes, des informations sur les activités culturelles et les lieux incontournables à découvrir, une présentation agréable et positive.

Notre ville croit en son avenir et cette nouvelle édition avec 95 nouveaux commerces et une pagination largement augmentée est le signe de cette capacité de résilience et cette envie de toujours aller de l'avant !

Et comme le dit La petite Boussole, il n'existe qu'une solution pour soutenir le commerce : s'y rendre !