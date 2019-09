La pilule de la caresse

Des cellules nerveuses, appelées fibres C tactiles, peuvent être activées directement par un médicament particulier.

On peut donc imaginer d'utiliser ce médicament afin de provoquer une sensation de plaisir et de bien-être.

Certains chercheurs suggèrent même que ces recherches pourraient aboutir à un traitement de l'anxiété, voire de certains troubles psychiatriques.

Peut-on un jour retrouver la douceur et le bien-être procuré par un massage en avalant simplement une pilule ?