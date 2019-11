La pintade : Une volaille trop souvent cantonnée aux repas de fête

La pintade est une jolie volaille, dont la France est le premier producteur, le premier consommateur et le premier exportateur Européen. Mais pas seulement, d'un point de vue nutritionnel, c'est également l'une des viandes les moins calorique, riche en protéines et pauvre en matières grasses. On fait le point cette semaine dans l'Assiette à penser, en compagnie bien-sûr de Yanne Boloh.