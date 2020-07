La plage de Fautea, le petit coin de paradis de Marie

En Corse du Sud, au nord de Porto Vecchio, c'est une plage de sable blanc, aux allures de carte postale mais peu convoitée des touristes : la plage de Fautea.

Muni de son masque et de son tuba, on peut aller là-bas à la rencontre des poulpes, des poissons, sans trop s'éloigner du rivage. Abritée dans une petite anse, elle accueille des voiliers. Partir en Corse, c'est déjà partir loin et un dépaysement garanti à tous ceux qui veulent prendre le large !