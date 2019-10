"La poésie m'a sauvé la vie"

Bruno Doucey est écrivain, poête et éditeur. A l'occasion du premier festival Poésie et Davantage, il nous partage la relation qu'il entretient à la poiésie et nous laisse cette jolie définition: "Un poème est un énoncé suffisament inachevé pour laisser au lecteur une grande place pour être emporter"...



Infos: https://www.editions-brunodoucey.com