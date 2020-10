La psychanalyse corporelle (partie 2)

C’est en 1980 que Bernard Montaud , kinésithérapeute et ostéopathe, fonde ce qui allait devenir la psychanalyse corporelle à partir d’un imprévu ostéopathique. Une patiente sur sa table de massage est soudain prise par des sursauts non contrôlés, d’abord dans les bras, puis dans tout le corps, accompagnés d’émotions qu’elle ne parvenait pas à réprimer.



Le but de la psychanalyse corporelle est d’accéder à une connaissance de soi approfondie, de se réconcilier avec son histoire, ses parents et sa famille et de transformer concrètement sa vie quotidienne. Elle est basée sur le principe des lapsus corporels, lapsus qui donnent accès au subconscient et donc à l’histoire de chacun. Une heure de découverte avec notre invité du jour.