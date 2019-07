C'est un âge destabilsant pour nos jeunes garçons ou filles que la puberté! Le corps change et s'ouvre à la vie. Mais ces changements n'opèrent pas à la même vitesse pour tous. D'où l'importance pour les parents de rassurer leur progéniture et lui faire apparaitre le beau coté de cette maturité aussi physique que psychologique. Isabelle et Olivier Boutot, tout deux formés à la pédagogie Teen Star, s'attaquent à ce sujet délicat...