La radio RCF présentées à deux classes à la découverte des médias

42 jeunes en classes élémentaires ont eu le privilége de découvrir "à domicile" l'histoire et toutes les facettes de la radio RCF. Déjà sensibilisés au journalisme et à l'univers des médias, ces enfants font l'apprentissage du vocabulaire, des techniques, des métiers et de tout ce qui bâtit la notoriété d'une radio "qui fait partager la joie". 1er volet de ce reportage.