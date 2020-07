Sur le plateau du Rouvergue, Aline Chaberty nous guide entre garrigue et forêt de chênes, un sentier où l'on domine de nombreux paysages, du pays de la Lance aux montagnes d'Ardèche.

Départ et arrivée au village de Chantemerle,à partir de la D 541 puis D549.





D'autres infos sur le site de l'OT Pays de Grignan et Enclave des Papes.