... dès la seconde, ou encore un grand oral.

Célia et Léa sont directement concernées par la fameuse réforme du bac...

Dans la rediffusion de cette émission Oxy-Jeunes, enregistrée en juin dernier, les deux lycéennes nous expliquent en quoi consiste ce bac nouvelle formule et partagent avec nous quelques points positifs et négatifs.