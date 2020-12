À la demande de l'association Vin et Société, qui regroupe près de 500 000 acteurs de la vigne et du vin, le Crédoc nous livre cette semaine son enquête sur la relation des séniors avec le vin. Le rapport à cette boisson évolue avec l'âge. Le vin reste ancré dans l'identité et dans le quotidien des plus agés alors que les plus jeunes sont moins consommateurs et l'associe plutôt à la convivialité des repas longs et entre amis.