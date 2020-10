La religion c’est la paix ! Pas la guerre…

En pleine pandémie, les actes terroristes commis en plein jour relancent la polémique sur ce qu’il est désormais convenu d’appeler les dérives de l’Islam.

A cet égard, je vous conseillerais de lire le livre de l’abbé Guy Pagès paru aux éditions DMM et qui s’intitule « Mille et une questions à poser aux Musulmans » dans lequel on trouve nombre de réponses que l’actualité nous oblige à prendre en compte avant qu’il ne soit trop tard. L’abbé Pagès dans sa démonstration lumineuse, ne craint pas d’aborder des questions qui fâchent comme cet attentat contre Jean-Paul II, sur la place Saint Pierre en 1981. Il rappelle que le tueur d’origine turc, Ali Agça, avait été commandité par l’ayatollah Khomeyni, chef de la révolution islamique en Iran après que Valéry Giscard d’Estaing l’eut accueilli en France piteusement.