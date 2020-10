Direction Morez à l'espace co-working, la "Co-workerie" à la rencontre de Delphine Tyrode.

Dans cet espace, elle se concentre sur sa micro-entreprise : "La Rempichotte", une activité qui l'emmène sur les routes du Haut-Jura et des contrées voisines pour déballer ses cabas de merveilleuses boîtes ludiques afin de faire jouer enfants et adultes avec sa collection de plus de 700 jeux.