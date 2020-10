La rénovation énergétique : Attention au démarchage à domicile

Que ce soit pour diminuer votre facture énergétique, ou pour tout simplement améliorer le confort de votre habitat, les offres et les aides en matière de rénovation énergétique ne manquent pas. Mais trouver la bonne entreprise pour réaliser ces travaux n'est pas toujours aisé, et en plus il faut se méfier des démarchages à domicile.



On fait le point cette semaine avec Evelyne Gaubert et Michel Mansuy de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.