La rentrée au groupe scolaire Saint-Louis Notre Dame de Poligny

Be connect not addict, c'est à dire être connecté mais pas dépendant est le thème retenu pour l'année scolaire 2019/2020 et décliné dans toute les classes par les professeurs et les élèves, tous acteurs du projet.

Sandra Lallemand, chef d'établissement, nous en dit plus. Elle est au micro de Lileth Primot dans ces échos de Poligny.

www.slnd-poligny.fr