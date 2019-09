La rentrée au lycée Notre Dame

C'est la rentrée également pour les lycéen sarthois, et notamment pour ceux du Lycée Notre-Dame au Mans. Au micro de David Ordonnaud, Marius, Chloé et Adèle.



Avec eux on revient sur la réforme du baccalauréat. Quel effets, bénéfiques ou pas pensent-ils y trouver. Coup de projecteur aussi sur le club radio du Lycée Notre-Dame, qui reprend de plus belle pour cette nouvelle saison radiophonique, et sur ce qu'ils attendent de ce club, notamment en terme d'oralité et de confiance en soi.