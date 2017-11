" En chemin j’ai rencontré " accueille aujourd’hui une résidente et une aide-soignante de La Reposance, un établissement pour personnes âgées, au Mans. Que vit-on dans une maison de retraite ? Comment ce qui n’est pas choisi peut être vécu le mieux possible ? Et que partagent ensemble soignants et résidents ? Autant de questions auxquelles elles répondent au micro de Loïc Blanchard.