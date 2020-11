La résilience en actes : tous concernés ?

Très à la mode depuis quelques années, le concept de résilience réside dans notre capacité à rebondir après un échec. Mais concrètement de quoi parle-t-on ? Eléments de réponse et non de langage avec nos invitées : Céline Pasquet, coach et intervenante de l'IFF Europe, à Angers, et Laëtitia Crevier, jeune diplômée de l'IFF Europe.

En fin d'émission Prudence, de la librairie Byblos nous présentera le livre : "Le point de rupture, comment les chocs d'une vie nous guident vers l'essentiel" de Marie-Lise Labonté. Livre paru aux éditions Points Vivre.