Le slogan « la Révolution Fraternelle » signe toute la communication du Secours Catholique. Il est aussi le titre du livre paru au printemps dernier, signé de Véronique Fayet, présidente du Secours catholique national.

Qu’est-ce qu’une Révolution Fraternelle ? A quoi le Secours Catholique nous invite-il ?

Cette Révolution non violente, sociale et écologique a besoin de tout le monde : pauvres, riches, urbains, ruraux, Français, étrangers… Elle appelle à l’autre principe d’action très fortement incarné par les bénévoles du SCCF celui de toujours agir avec les personnes.

Pour décrypter cette formule, deux invités sur le plateau de SOLICAP :

Suyzanna Terteryan, bénévole dans plusieurs équipes de Tours Centre

Et Michel Bonnet, Président du Secours Catholique d’Indre et Loire.