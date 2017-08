A La Rochelle, l'intégration par le sport

Chilien et américain, Pablo et Forrest ont fait de la France leur pays d’adoption, et du club de baseball de La Rochelle, leur deuxième famille.

Pour être bien dans leurs baskets et dans leur pays, ils ont donc misé sur le sport. Âgés de 27 ans, ils jouent au club des Boucaniers à La Rochelle. Le sport est pour eux un véritable facteur d’intégration. "Je suis arrivé à La Rochelle il y a deux ans. Toutes les choses que j’aime sont là : l’équipe de baseball, une jolie ville, la mer. Tout ce que j’aime" explique Forrest.

Pablo ajoute que cette équipe "est un mix de cultures. C’est génial. Tout le monde étudie la langue. J’adore la différence culturelle de l’équipe. Je suis arrivé en France avec ma femme. Elle est franco-portugaise. La France est meilleure pour la qualité de vie. Pour l’éducation, pour la santé, pour la vie au quotidien. J’adore La Rochelle. C’est une jolie ville".

Pour Forrest, il y a plein de choses qu’il aime à La Rochelle. "Je ne pourrais pas vivre dans un endroit où il n’y a pas la mer. Ici, on a une jolie plage. Il y a l’île de Ré pas loin. Je fais du surf, il y a des endroits où il y a des vagues pour surfer » précise-t-il. « J’adore la culture française, j’adore la cuisine française, l’histoire de ce pays" lance-t-il également.