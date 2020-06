Rappelez vous , la nationale 7 qui depuis Roanne se divisait pour traverser le département de la Loire et passer le col du Grand Bois , plongeant sur la vallée du Rhône synonyme de route des vacances. Elle avait d'ailleurs obtenu le nom de Route bleue! C 'est à la Fouillouse que le restaurant baptisé La Route Bleue accueillait les voyageurs de commerces, les vacanciers sur la route du soleil.

Aujourd'hui, Ludivine et Angélique gérantes du restaurant, officient en cuisine et à l'accueil de la clientèle.

Une cuisine inventive et raffinée qui propose les produits locaux en fonction de la saison.

Une adresse à découvrir au 40 rue du Vernay à la Fouillouse. Téléphone: 07 77 30 12 09

Le restaurant sera ouvert tout l'été.