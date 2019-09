La saison 2019-2020 de la Comédie de Saint-Etienne

La nouvelle saison commence très fort avec Candide, le conte philosophique de Voltaire, dans une mise en scène d'Arnaud Meunier, une création jouée du 2 au 11 octobre à la Comédie, un spectacle qui partira ensuite pour une grande tournée.

Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même : « Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? »

Dans cette nouvelle création, Arnaud Meunier retrouve le plaisir du théâtre-récit à travers un auteur cher à son cœur, Voltaire. Pour faire (ré)entendre aujourd’hui la langue somptueuse et l’esprit libre et sarcastique du philosophe, il réunit au plateau une joyeuse bande composée de huit acteur.rice.s-conteur.euse.s, qui endossent un ou plusieurs personnages, et de deux musiciens délicieusement déjantés.

© Arnaud Meunier Comedie ST-Etienne/RCF42