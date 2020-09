Quelle est la situation pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ? Quels sont les dispositifs et les moyens mis en oeuvre pour faciliter leur parcours scolaire et leur inclusion sociale ?



Les explications de Bernard Bonnel, directeur de la MDPH/Sarthe Autonomie, et Isabelle Richer-Soulet, responsable du pôle enseignement inclusif de la Direction Départementale de l'Enseignement Catholique