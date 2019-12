La sélection du mois de Décembre des livres de cuisine de la FNAC du Mans

Déjeunette et popotte revient, avec la sélection de livre de cuisine de la Fnac du Mans. Brigitte Tessier et Chef Graffiti, qui une fois de plus, nous ont concocté une très belle sélection, une sélection de très beau livres de cuisine qui sent bon Noël.



Au menu, " Opéra" de Cédric Grolet, « Cuisine » de Stéphanie le Quellec, un très bel ouvrage paru aux éditions du Chêne. Et pour finir, " le grand livre du Guide Michelin ".