La sélection du mois de Mars des livres de cuisine de la FNAC du Mans

Déjeunette et popotte revient, avec la sélection de livre de cuisine de la Fnac du Mans. Brigitte Tessier et Chef Graffiti, qui une fois de plus, nous ont concocté une très belle sélection.



Au menu, " Mr Cuisine : 100 recettes inratables pour tous les jours ", paru chez Marabout. Le livre tendance du mois, " Le Pain et le Vin - Le livre de cuisine anti-gaspillage ", un très beau livre paru aux éditions de la Martinière. Et pour finir, " Tourbillon ", un livre paru aux éditions du Chêne, dans lequel Yann Brys nous livre les secrets de ses fameux " Tourbillons " et partage son savoir-faire de Meilleur Ouvrier de France.