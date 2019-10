La sélection du mois de Novembre des livres de cuisine de la FNAC du Mans

Déjeunette et popotte revient, avec la sélection de livre de cuisine de la Fnac du Mans. Brigitte Tessier et Chef Graffiti, qui une fois de plus, nous ont concocté une très belle sélection d'ouvrages, plus tendances les uns que les autres.



Au menu, " Batch cooking – Simplifié et Healthy ", de Zoé Armbruster, paru chez Mango. Toujours chez Mango, mais cette fois-ci dans la collection Mango Green, " Desserts et goûters aux sucres naturels / tous les classiques sans sucre raffiné ! ", ou comment trouver une alternative goûteuse et naturelle, au sucre blanc. Et pour finir, " Juste une patate douce", de Guillaume Marinette, un livre paru chez Marabout.