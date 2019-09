La sélection du mois de Septembre des livres de cuisine de la FNAC du Mans

Déjeunette et popotte fait sa rentrée sur RCF, avec la sélection de livre de cuisine de la Fnac du Mans. Brigitte Tessier et Chef Graffiti, qui une fois de plus, nous ont concocté une très belle sélection.



Au menu, " La cuisine étudiante pour le soir ", paru dans la collection les petits Marabout. Toujours chez Marabout, " Frichti ", 140 recettes généreuses et équilibrées, élaborées uniquement à partir de produits de saisons et inspirées du monde entier. Et pour finir, " Grosse patate farcie ", paru chez Larousse, 40 recettes pour se régaler et déclarer avec fierté : " Ce soir, c’est patates ! " .