La sélection Fnac de livres de cuisine du mois de janvier

Déjeunette et popotte revient, avec la sélection de livre de cuisine de la Fnac du Mans. Brigitte Tessier et Chef Graffiti, qui une fois de plus, nous ont concocté une très belle sélection. Galettes de chef, desserts gourmands mais légers et réponses aux questions les plus insolites sur la cuisine, une sélection gourmande, à découvrir de toute urgence.