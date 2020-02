La semaine culturelle malgache à Poligny

Du 17 au 23 février 2020 se déroulera à Poligny, la semaine culturelle malgache, une semaine riche de découvertes et de partage.

Michèle Bena, vice-présidente de la Séquanaise et Jean-François Herzog, vice-président de Amitié Madagascar-France, nous en disent plus au micro de Lileth Primot et Andrée Walter dans les échos de Poligny.

Coordonnées :

La Séquanaise

place du champ de foire 39800 Poligny

Tel : 03 84 37 30 50 - la.sequanaise@la-sequanaise.com

www.la-sequanaise.com

Amitié Madagascar-France

Jean-François Herzog

Tel : 03 84 37 22 94 - jean-francois.herzog@wanadoo.fr

Le programme est ICI en version PDF