La soupe, le plat idéal en hiver

La soupe. Longtemps considérée comme un plat de pauvre, réservée aux mamies ou synonyme de terreurs enfantines. Toto Mange ta soupe ! elle revient aujourd'hui en force, poussée par le vent d’hiver, mais aussi la tendance bio écolo et végétarienne. Mais au fond, qu’est-ce qu’on appelle "soupe," entre potage, velouté, consommé ou bouillon ? En quoi est-elle bonne pour notre santé ? Faite maison ou toute prête en brick ou en sachet, quelle différence ? Et puis y-a-t-il un salut en dehors de la fameuse "poireaux, carotte, pomme de terre" ? Des réponses et des recettes avec deux auteures inspirées et une nutritionniste.