Apparue sur la terre il y a plus de 3 millairds d'années, la spiruline est une micro algue, riche en protéines, vitamines, minéraux, oligo éléments et acides aminés. Bénédicte Dubin et Anne Tricot vous proposent leur spiruline 100% artisanale, produit à la ferme, à partir d'énergies renouvelables, plus d'explication au micro de Pascale Levrier.