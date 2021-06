La technicothèque : centre de ressources matérielles pour l'autonomie

Mettre du matériel à disposition des personnes en situation de dépendance ou de handicap, la démarche ne date pas d'hier. Cependant des problématiques demeurent.



Avec la Technicotèque, le département de la Sarthe et Sarthe Autonomie tentent de parer à ces problèmatiques restantes : fournir un matériel plus adapté à chaque personne et un meilleur suivi pour éviter que les appareils prété ne finissent au fond d'un placard.



Les explications de Bernard Bonnel, directeur de Sarthe Autonomie.