La terre contine à se réchauffer

FM Bonjour Laurent, nous reprenons aujourd’hui les chroniques climatiques sur RCF,

plus courtes, mais sur un rythme hebdomadaire....

LL Bonjour Françoise. Effectivement, l’an dernier, nous avons introduit par une quinzaine de

chroniques, les mécanismes liés aux changements climatiques naturels et aux activités humaines ( y compris les atteintes à l’environnement), le très grand challenge des prochaines dizaines d’années. Nous devions poursuivre la série en mettant en valeur tout ce qui est fait dans notre région pour en atténuer les conséquences, les femmes et les hommes qui se mobilisent pour un futur de qualité pour tous, heureux et solidaire. Cette série a été interrompue par l’arrivée de la covid 19, qui a concentré angoisses et actions.

Mais pendant ce temps, la Terre a continué à se réchauffer (presque 0, 2° en deux ans), nous avons connu, comme en 2019, un printemps et un été très chaud. Ailleurs, les inondations et ouragans ont été plus forts que jamais, le Groenland, l’Antarctique, et les glaciers de nos montagnes fondent de plus en plus vite, et les conséquences sur les populations les plus pauvres sont toujours plus dramatiques... Et rien de significatif n’est engagé pour freiner la tendance et en atténuer les conséquences.

Pourtant, l’évolution future n’est pas gravée dans le marbre. Nous pouvons toutes et tous faire notre part, petite ou grande. Chez nous, en Bretagne, contrairement aux régions plus au sud, ou loin des océans, un réchauffement, si il est limité, peut avoir quelques avantages, et nous donner des forces pour mieux supporter les problèmes, pour nous et pour les autres.

FM Avoir des hivers plus doux, du beau temps, de l’eau plus chaude pour se baigner ....

LL Oui, si l’on arrive, nous comme les autres, à limiter le réchauffement à des valeurs

raisonnables, si l’on se protége de la chaleur dans les villes et des risques de submersion, si l’on préserve l’accès à l’eau potable, si notre agriculture peut s’adapter... Tant de possibles !

FM Bien sur, tant de choses possibles à envisager, mais il faut « savoir pour y croire, y

croire pour le vouloir, et le vouloir pour le pouvoir !»

LL C’est pourquoi nous poursuivons notre série de chroniques, mais en se recentrant sur le

possible de nos actions pour le présent et le futur, tant pour l’homme que pour l’environnement.

FM Mais le format de nos chroniques ne permet pas de tout considérer...

LL On ne peut effectivement l’envisager. Ce que nous proposons, c’est de nous focaliser,

autant que possible, sur des problèmes concrets, ceux que vous vous posez. Vous avez tous des questions sur le changement climatique, sur ce que l’on peut faire dans les villes, les campagnes, nous même, nos élus, l’état et les régions, nos industriels, nos associations...

Envoyez nous vos questions sur le site « facebook » de RCF sud-Bretagne. Vous pouvez aussi écrire à « chroniques climatiques », RCF, 55 rue Mgr Trehiou, 56000 Vannes. Regroupées, ces questions structureront les chroniques à partir d’Octobre. D’ici là, nous reprendront le tour des évènements climatiques récents et de leurs conséquences, dans le monde et chez nous