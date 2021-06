La traque aux aliments ultra-transformés et au sucre commence !

Les livres de cuisine sont de retour dans Déjeunette et popotte. Chef Graffiti et Brigitte Tessier de la Fnac du Mans qui cette semaine vous proposent de traquer les aliments ultra-transformés et le sucre. Avec pour commencer, " Traquer les aliments ultra-transformés : le bon choix au supermarché ", un ouvrage collectif dirigé par la diététicienne Angélique Houlbert. Au sommaire également, " Gâteaux et gourmandises sans sucre " de Philippe Conticini, 50 idées desserts pour se régaler en famille, sans sucre ! Et pour finir, " À la fin de ce livre vous aimerez les légumes ! " d'Amandine Bernardi.