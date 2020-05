"La Tuffline" de Laurent Petit régale les Angevins confinés

Rencontre avec le pâtissier et chocolatier Laurent Petit, propriétaire de deux boutiques à Angers et à Beaucouzé. Comme beaucoup de producteurs locaux, ce dernier propose des spécialités sur la toute nouvelle boutique en ligne de "Produit en Anjou". Dans un coffret 100% chocolat angevin, on trouve notamment la Tuffline, l'une des créations de Laurent Petit. Environ 200 coffrets de chocolats ont été vendus en quelques jours au moment de Pâques.

Plus d'infos sur le www.produitenanjou.fr/colis-produit-en-anjou )