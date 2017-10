La vaccination en question

11 vaccins rendus obligatoires à partir du 1er janvier prochain. Une annonce qui a fait grand bruit dans une France où 4 personnes sur 10 estiment que les vaccins ne sont pas sûrs. De part et d'autre, la tension monte et des contre-vérités sont énoncées.

Alors, que trouve-t-on dans les vaccins ? Y a-t-il des risques, et si oui lesquels, à faire vacciner ses enfants ? Quelle place pour une certaine « liberté de conscience » des patients quand on parle de santé publique ?