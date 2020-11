La vague, métaphore de la vie, est le dernier roman de Joël de Rosnay, une ode au sport

Scientifique, prospectiviste, conférencier et écrivain français d'origine mauricienne, Joël de Rosnay est également un des pionniers de la pratique du surf en France : Descendant d’une famille de planteurs de l'Ile Maurice, originaire de Bourgogne, Joël de Rosnay vit à Paris depuis 1945. Il est le fils du peintre franco-mauricien Gaëtan de Rosnay (1912-1992) et de Natacha Koltchine (née à Saint-Pétersbourg en 1914) qui, fuyant la révolution russe est arrivée à Biarritz dans les années 1920.

Surfer la vie : le parcours scientifique de Joël de Rosnay s’est construit parallèlement à ses nombreuses pratiques sportives : En même temps que je préparais ma thèse de doctorat ès sciences à l’Institut Pasteur, avec le professeur Marc Julia, j’avais été invité à participer aux Championnats du monde de surf en Australie – je surfais déjà depuis pas mal de temps. Je suis allé voir mon directeur de thèse dans son bureau et lui ai demandé : « Professeur, est-ce que vous me laisseriez partir un mois pour aller faire du surf en Australie ? » Il m’a regardé avec un air bizarre et m’a répondu : « Pourquoi pas, ça vous fera réfléchir à votre sujet de thèse. » Depuis, je me suis évertué à maintenir cette relation entre le sport et la science. Un grand nombre Vague CC19.indd 23 10/07/2020 10:16 La Vague, métaphore de la vie 24 de mes idées de livres ou de recherches sont venues de l’immersion dans l’océan. Extrait Joel de Rosnay, la vague, métaphore de la vie

Choix musicaux de Joel de Rosnay :

Carly Simon : « You are so vain »

Celine Dion : « Il s’appelait Siggy »

Les Beach boys : « Surfing USA »

Dire Straits : « America » et « Six blade knifes ».