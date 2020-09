Arnaud Billon a lancé le site intrenet Ah la vache! qui livre la viande du Perche (boeuf mais aussi porc, agneau et volailles, toutes élevés dans l'Orne) aux particuliers et aux professionnels, en particulier à Paris. Son credo: une viande de qualité, produite localement et vendue, grace aux circuits courts, à un juste prix pour les producteurs.