La vieille dame pauvre et l’Icône

Soeur Marie était la fondatrice de la belle famille de Béthleem. Un ordre semi-érémitique fondé en 1950 comptant plus de 800 moines et moniales répartis en 45 monastères en France et dans le monde. Nous avons eu la grâce de la côtoyer pendant une dizaine d’années à l’occasion de la réalisation de plusieurs films. La maison- mère de Bethléem se trouvait à ce moment-là à Currières, à courte distance de la Grande Chartreuse près de Grenoble. Il y avait dans la montagne environnante des villages d’altitude coupés du monde une partie de l’année. Dans l’un d’eux vivait une très vieille femme qui habitait seule dans sa pauvre maison. Elle était analphabète et totalement démunie. Les moniales lui venaient en aide et la visitaient de temps à autre. La vieille dame racontait cette même histoire : au milieu de la nuit, un homme frappait à sa porte et venait lui parler longuement. Puis il repartait au petit matin.