Mardi 18h20

RCF Touraine a sa chronique pour tout savoir sur Internet, les réseaux sociaux et le bon usage du monde digital en général. Pour la petite histoire, cette émission est animée par Léonie Nogueira & Pauline DC Almeida, entrepreneuses et stratégistes en médias sociaux. Elles ont créé L&P DIGITAL en 2017. Une entreprise spécialisée sur les médias sociaux, les sites web & le graphisme. L'activité s’adresse aux entreprises qui souhaitent maîtriser les techniques du social media marketing pour augmenter leur notoriété, trouver des clients et vendre leurs produits et services pour évidemment booster leur chiffre d’affaires. Facebook : L&P Digital