Laudato Si à vous tous !

Il a quitté le monde des affaires pour se lancer dans un projet fou ... proposer gratuitement la soupe populaire avec des légumes bios et locaux aux plus démunis ... nous le découvrirons sur un triporteur electrique prochainement sur Angers... et tout est né d'un frère moine contemplatif et de la lecture de l'encyclique du pape : Laudato Si ... A lire !