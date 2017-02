L'avenir des soins palliatifs - Dr Jean-Pierre BÃ©nÃ©zech

Une analyse de l'impact de l'introduction dans la pratique médicale de la sédation profonde et continue est proposée, et les problèmes que cela pose au médecin comme au patient. En alternative, Jean-Pierre Bénézech propose plusieurs alternatives, notamment la sédation intermittente nocturne, et l'introduction plus précoce de l'accompagnement palliatif, dès le début du traitement. Il propose d'appliquer aux soins palliatifs la démarche personnaliste d'Emmanuel Mounier.

Et si les soins palliatifs étaient une parenthèse dans l'histoire?

Jean-Pierre Bénézech, Sauramps médical éditeur, 2017