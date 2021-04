Le "bien manger", ça s'éduque ? Pascal Favre d'Ane nous en parle

La culture gastronomique à la française, tout un art à transmettre et cultiver ! On en parle avec des invités de choix : Benoît Hutzinger de la ferme des Blottières à Chemillé, éleveur en bio de bovins et ovins. A ses côtés le chef étoilé Pascal Favre d'Anne et Anne Béraud, diététicienne et fondatrice de l'association régionale : Du pain sur la planche.

Attention, cette émission met l'eau à la bouche !