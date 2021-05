Plus qu’un carnet d’adresses le Bottin Mondain est pour ses membres un outil relationnel d’exception. A côté de l'annuaire des familles il offre aussi au lecteur un guide pratique présenté en plusieurs chapitres : la Vie du Patrimoine, le Monde de l’Art, le Temps des Loisirs, les Industries et Sociétés de Service… et surtout le Savoir vivre, rubrique des plus consultées. Face à des modèles qui se déconstruisent rapidement, la rubrique donne les moyens de savoir vivre ensemble dans toutes les circonstances.