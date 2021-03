Le CAPFD et les commissions

Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle émission

Solicap avec APF France handicap Indre-et-Loire.

Certains d’entre vous le savent déjà, notre association est composée

de structures et services très différents tous portés par un objectif

commun l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Lorsque l’on évoque les délégations APF France handicap il ne s’agit

ni de service d’accompagnement ni d’établissement pour personnes

en situation de handicap, mais il s’agit alors plus particulièrement du

mouvement associatif et de ses 3 missions principales :

La représentation des personnes en situation de handicap et leurs

familles et la revendication autour de leurs droits;