Le carrefour de l'autonomie

Le 1er carrefour de l'autonomie vous attend les 20 et 21 mars à Andrézieux-Bouthéon.



Vincent Vacher a pris l'initiative de créer ce salon du handicap et de la dépendance qui va permettre de suivre le parcours de vie d'une personne dépendante, tout au long de sa vie et dans tous les aspects de son quotidien

Vincent nous présente cette démarche inclusive, un beau moment de partage dont nous sommes fiers d'être partenaire média.

C'est au centre d'animation des bords de Loire, tous les renseignements sur carrefourdelautonomie.fr